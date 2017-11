Motorista que estourar 20 pontos perderá CNH por seis meses

Francine Ferreira

A partir desta quarta-feira, o motorista que estourar 20 pontos em multas de trânsito perderá a Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo mínimo de seis meses, ao invés de apenas um mês, conforme regra anterior. Em casos reincidentes, a suspensão passa de 60 dias para até 12 meses. A mudança na lei vale para infrações cometidas desde novembro do ano passado.

Conforme o responsável do setor de infrações da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Criciúma, André Marcelino, quando o motorista alcança a pontuação máxima, é notificado pelo Detran sobre a instauração do processo que poderá culminar na suspensão do direito de dirigir por tempo determinado. “Mas para melhorarmos as questões de trânsito, teríamos que fortalecer a parte da educação e não somente as punições. Deveriam ser implementadas campanhas educativas nas escolas, desde o ensino fundamental até o superior, de forma obrigatória na grade curricular, para que as crianças e jovens aprendam o correto e se tornem multiplicadores de boas ações”, alerta.