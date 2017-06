Motorista morre após queda de caminhão de lixo

Talise Freitas

Uma fatalidade foi registrada no início da manhã de ontem, por volta das 6h30min, na SC-108, no Bairro Das Damas, em Urussanga. O motorista de um caminhão de lixo perdeu o controle da direção, possivelmente por problemas no freio, e caiu de uma altura de cerca de seis metros em um rio, de baixa profundidade. Gilson Carlos Feliciano, de 48 anos, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local.

O corpo dele foi liberado por um dos filhos, na tarde de ontem, do Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma. Antes do caminhão de lixo despencar, dois recolhedores, de 22 e 50 anos, conseguiram pular do veículo e sofreram apenas ferimentos leves. A retirada do caminhão durou cerca de duas horas. A Prefeitura de Urussanga emitiu ainda ontem nota de pesar sobre o acidente, informando que a vítima residia no município e que atuava como motorista na Prefeitura desde 6 de janeiro de 2016.

"A Prefeitura, por meio do prefeito, Gustavo Cancellier, do vice-prefeito, Décio Silva, e das suas equipes de psicologia e assistência social, está em contato com os familiares de Gilson para que seja prestada toda a assistência necessária e também presta atendimento aos colaboradores que estavam no caminhão durante o ocorrido", constou a nota, expondo ainda que todos os procedimentos para verificação e investigação das causas estão sendo acompanhados.