Motorista invade contramão e deixa dois feridos

Talise Freitas

O motorista, de 56 anos, e a caroneira, de 24 anos, de uma caminhonete I/Jinbei Shineray sofreram ferimentos leves após serem surpreendidos por um Hyundai HB20, na Rua Mário de Andrade, no Bairro Cruzeiro do Sul, em Criciúma, na tarde de ontem.

De acordo com a Polícia Militar, por meio de informações colhidas no local, a caminhonete tentava cruzar a via quando foi surpreendida pelo HB20 que vinha na contramão. Com o impacto, o veículo das vítimas tombou. A condutora do carro não se feriu.

Somente na tarde de ontem, a PM atendeu mais dois acidentes com vítimas na cidade. No Bairro Jardim Maristela, uma idosa de 63 anos e o neto de seis anos, foram atropelados por um motociclista que fugiu do local. As vítimas foram encaminhadas ao hospital. A idosa, conforme a PM, sofreu um corte grande na cabeça e escoriações pelo corpo. Já o menino teve a fíbula e a tíbia fraturados. O autor ainda não foi identificado.

No Bairro São Cristóvão, um motorista, desatento com a sinalização, cortou a frente de um motociclista. A vítima, de 39 anos, foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves.