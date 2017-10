Motorista embriagado foge da polícia e é preso em Orleans

Lucas Renan Domingos

Na noite de ontem a Polícia Militar (PM) de Orleans foi acionada para atender uma ocorrência de embriaguez ao volante. Após receber a denúncia de um veículo Corolla estar trafegando em zigue-zague na Rodovia SC-108, no bairro Corridas, a guarnição se deslocou até o local. Ao avistar o condutor em um posto de combustíveis, os policias deram ordem de parada ao motorista, mas ele iniciou uma fuga em alta velocidade na direção do Centro de Orleans.

De acordo com a PM, o condutor chegou a subir em uma proteção de pista, retornando para a via e continuando a fuga. Após diversas tentativas de parar o veículo, o motorista foi abordado na frente de outro posto de combustíveis, na Rua João Pinho, no Bairro Conde D’eu.

Durante a abordagem, foi possível identificar que o condutor se encontrava em total estado de embriaguez, apresentando desequilíbrio, fala arrastada, hálito etílico, vestes desalinhadas, olhos vermelhos e conversa irônica. O homem se recusou a realizar o teste do bafômetro e confessou ter ingerido cerca de cinco copos de uísque em uma festa na cidade de Urussanga.

Ele foi encaminhado pela PM até o médico perito do Instituto Médico Legal (IML de Criciúma, que atestou a embriaguez através de exame clínico, sendo então dado voz de prisão ao autor, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Orleans para os procedimentos cabíveis.