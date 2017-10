Motorista embriagado é preso fazendo “cavalinhos de pau” na Avenida Centenário

Lucas Renan Domingos

Um homem de 46 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira após ser flagrado pela guarnição da Polícia Militar (PM) realizando manobras do tipo “cavalinho de pau” na Avenida Centenário, no trecho da região central de Criciúma.

Os policiais realizam rondas quando avistaram o veículo e abordaram o motorista. De acordo com a PM, o condutor apresentava sinais de embriaguez, e se recusou a sair do automóvel. Ele foi encaminhado para a delegacia e realizou o exame do bafômetro, ficando constatado a embriaguez, com 0,69mg por litro de ar expelido pelos pulmões.