Motorista dorme e colide em poste

Lucas Renan Domingos

O motorista de um VW Gol ficou ferido após colidir em um poste, na Rua Duque de Caxias, no Centro de Jaguaruna. De acordo com a Polícia Militar (PM) de Jaguaruna, o condutor trafegava pela via por volta das 4h30min desta segunda-feira quando dormiu ao volante, ocasionando o acidente.

O Corpo de Bombeiros de Jaguaruna foi acionado para atender a ocorrência. A vítima foi encaminhada para o hospital com ferimentos no rosto e nas pernas.