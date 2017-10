Motorista de van bate em poste e deixa comunidades sem energia

Lucas Renan Domingos

Um acidente com uma van escolar, placas de Içara, deixou a cidade de Balneário Rincão e parte do Bairro Vila Nova, em Içara, sem energia durante a madrugada de hoje. Após perder o controle do veículo, o condutor colidiu em um poste, derrubando um transformador de alta tensão.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Içara, o acidente aconteceu por volta das 5h30min deste sábdo, na SC-445, na altura do Bairro Vila Nova. A guarnição e a equipe do SAMU chegaram a atender a ocorrência, mas o motorista, que estava sozinho no veículo, nada sofreu.

Funcionários da cooperativa de energia de Içara foram acionados para restabelecer o fornecimento de energia. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Içara também prestou apoio.