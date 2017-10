Francine Ferreira

Uma colisão entre uma motocicleta Honda XR 250 Tornado, com placas de Sangão, e um automóvel Renaut Megane, com placas de Morro da Fumaça, resultou na morte do motociclista, de 46 anos, na tarde do último sábado, no quilômetro 10 da SC-445, em Morro da Fumaça. O motorista do carro, de 42 anos, não sofreu ferimentos. Posteriormente, o Instituto Médico Legal foi acionado, esteve no local e recolheu o corpo da vítima.