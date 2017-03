Motociclista morre atropelado após colisão traseira

Talise Freitas

Um motociclista de 49 anos morreu após ser atropelado na tarde de ontem, no km 7,600 da Rodovia Jorge Lacerda, em Criciúma. A vítima conduzia uma moto Honda CG 125 Fan, com placa de Forquilhinha, ocupada também pela esposa, quando colidiu na traseira de um Gol, com placas de Içara.

Com o impacto, os ocupantes da motocicleta foram parar na outra pista, sendo atropelados por um veículo Golf, com placas de Turvo, que seguia na direção contrária e que não conseguiu desviar a tempo.

O homem morreu na hora. Já a esposa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com suspeita de fratura nas pernas, dentre outras escoriações, e encaminhada ao Hospital São José. Os condutores dos carros envolvidos, de 19 e 24 anos, não se feriram.