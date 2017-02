Motociclista morre ao ter a frente cortada por carro em Nova Veneza

Talise Freitas

Após um fim de semana trágico com cinco mortes violentas nas regiões da AMREC e AMESC, a segunda-feira começou com mais um óbito. Uma colisão frontal entre um carro e uma moto resultou na morte do motociclista, na manhã de ontem, no km 45,900 da Rodovia SC-446, em Nova Veneza.

Janatan Rosa Beluco, de 26 anos, conduzia uma YBR 125 quando teve a frente cortada por um Palio que cruzou a via. A vítima foi arremessada para o acostamento e morreu ainda no local. O motorista do carro, de 60 anos, não se feriu.