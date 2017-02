Motivação de morte de adolescente no Rincão pode ter sido passional

Talise Freitas

O motivo do assassinato de um adolescente de 16 anos, espancado até a morte, na madrugada de sábado, em Balneário Rincão, pode ser passional. A vítima chegou a ser encaminhada até o Hospital São Donato, em Içara, porém, quando deu entrada na unidade hospitalar já estava em óbito. O crime foi registrado por volta das 4h na localidade de Torneiro, durante uma festa na orla.

Apesar de o adolescente, segundo a Polícia Militar, ter em seu histórico várias passagens policiais por envolvimento com drogas, a motivação caminha para outro viés.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Içara, que já possui algumas informações. Uma delas é de que o garoto teria se relacionado com a ex-namorada de um rapaz envolvido na criminalidade. Por conta do local do crime ter sido em uma festa com dezenas de pessoas, a Polícia Civil espera ouvir, ao longo da semana, algumas testemunhas oculares.

Este é o segundo homicídio deste ano registrado em Balneário Rincão. O primeiro ocorreu dois dias antes, quando um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros em Urussanga Velha. Este primeiro caso estaria relacionado ao tráfico de drogas.