Mortes no trânsito superam 2015

Talise Freitas

Os números de mortos em acidentes de trânsito na Região Carbonífera já superam os do ano passado todo. Segundo dados do Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma, divulgados pelo técnico Almir Fernandes, neste ano são 62 óbitos, contra 59 em 2015. Somente em Criciúma, foram 15 mortes neste ano, o mesmo número que fechou o ano passado na cidade. No mesmo período, ou seja, de 1º de janeiro a 18 de setembro de 2015, foram 11 óbitos no município mais populoso da Região Sul. Também no mesmo período de 2015, foram 45 óbitos na região. Em 2014, os números foram alarmantes na Região Carbonífera, com 95 mortes, sendo 16 delas em Criciúma.

Três casos com registros de mais de uma vítima em um só veículo, dois deles coincidentemente na BR-101, em Içara, impulsionaram as estatísticas neste ano. O mais recente ocorreu no sábado retrasado, no Bairro Vila Nova, com a morte de três jovens. Na noite de 28 de março, cinco integrantes de uma mesma família de Maracajá morreram na hora após serem atingidos por um Jeep, com placas de Porto Alegre (RS), na localidade de Esplanada. O veículo invadiu a pista contrária atingindo a frente do Santana, onde estavam as vítimas. Em 16 de junho, no Distrito de Guatá, em Lauro Müller, na SC-390, três familiares (pai, filho e nora) também morreram em uma colisão frontal.

O técnico do IML, policial civil e também voluntário Almir Fernandes chama atenção para outro dado preocupante. Para cada morte no trânsito, há uma média de cinco vítimas de lesões corporais. De acordo com ele, no ano passado, aproximadamente 500 mil vítimas tiveram lesões corporais de gravidade leve e gravíssima no país.

"Atualmente cerca de 2 milhões de pessoas no mundo morrem por ano vítimas da violência no trânsito. E o número de feridos é ainda mais alarmante, cerca de 50 milhões. Levando em conta que dois dos principais fatores que influenciam no crescimento da taxa de mortalidade no trânsito são a relação comportamento e segurança dos usuários e os relatórios internacionais sobre acidentes de trânsito, o Contran definiu o tema da Semana Nacional de Trânsito como: Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito - 2011/2020: Ano 2016: Eu Sou + 1 por um Trânsito + Seguro", destaca o técnico, referindo-se à Semana Nacional do Trânsito, que começou ontem, encerrando no próximo domingo (25), com uma série de ações preventivas.

"É importante alertar que, para mudar este quadro, dependemos da mudança de atitude de todos os atores no trânsito. Pedestres, ciclistas, passageiros e condutores. O ator do trânsito deve ser tratado como alguém que tem o poder de decidir o seu destino, que é responsável pelas próprias ações e vai sofrer as consequências de suas escolhas. Cada um de nós é responsável por mudanças de atitudes no trânsito para que possamos cada vez mais preservar vidas", reforçou.

Conforme Fernandes, o Brasil é o quarto país do mundo em mortes no trânsito, com aproximadamente 57 mil mortes por ano, ou 156 óbitos por dia, ou seis mortes por hora, ou mesmo uma morte a cada dez minutos. Santa Catarina tem uma morte a cada seis horas e é o segundo estado brasileiro com o maior número de óbitos de motociclistas, número três vezes maiors que os de homicídios no estado.