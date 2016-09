Morte de PM em confronto na Capital reacende alerta

Talise Freitas

A sexta-feira foi de luto na segurança pública. Enquanto amigos e familiares se despediam do soldado Vinícius Alexandre Gonçalves, da Polícia Militar, na Capital, instituições da área realizaram um ato de reflexão e de reconhecimento em todo o estado. Por ordem do comando geral da PM, todos que estavam em serviço, exceto em atendimento emergencial, pararam por um minuto, ligaram as sirenes e dispositivos de iluminação de emergência e, em continência prestaram homenagem ao colega de farda. O soldado de 31 anos, cinco deles dedicados à corporação, morreu com um tiro nas costas em confronto com criminosos na madrugada dessa sexta-feira, no Morro do Horácio, em Florianópolis.

Ele atuava no Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) da Capital, era casado, foi o segundo colocado no Curso de Formação de Soldados e sua ficha profissional possui 59 elogios registrados por ocorrências de grande vulto bem-sucedidas. O Governo do Estado decretou luto de um dia. No Rio de Janeiro, policiais lotados na Força Nacional também realizaram uma homenagem.

Em Criciúma, viaturas pararam nos mais diversos pontos da cidade, assim como também houve homenagem no batalhão, como em todos os outros municípios e com as mais variadas instituições. Em frente à Divisão de Investigação Criminal (DIC) e à Central de Plantão Policial (CPP) de Criciúma, no Bairro São Luiz, policiais civis, guardas municipais, o técnico do Instituto Médico Legal (IML), Almir Fernandes, representando o Instituto Geral de Perícias (IGP), e o policial militar Jones Monteiro Fraga, que estava de folga, também se solidarizaram e realizaram um ato de reflexão. Viaturas foram colocadas em frente ao distrito policial com as sirenes e luzes ligadas durante um minuto de silêncio seguido de uma salva de palmas.

Em seguida, após um abraço coletivo, simbolizando um ciclo de amizade e de união entre as corporações atuantes na segurança, os representantes de cada instituição se pronunciaram sobre todo o contexto do episódio. "É um ato de conscientização. Reforçar que juntos somos mais fortes. O horário escolhido foi as 17h30min, porque foi o mesmo horário do sepultamento do colega. Está todo mundo no mesmo barco. Ficam os nossos pêsames, os pêsames também das outras corporações. Perdemos um colega e temos que nos fortalecer", enalteceu o agente da DIC Arilson Nazário.

"Nossa preocupação com a segurança é sobre essa fragilidade e que sirva de exemplo para o Estado. Temos que ter o máximo de cuidado nas nossas operações, pois somos alvos fáceis. Sempre estamos em risco, seja no cuidar de nós mesmos, como dos outros", declarou o coordenador da DIC, delegado André Milanese. "Nossa contribuição ainda é pequena e o desejo é de atuarmos e estarmos sempre juntos. O Estado perde mais um combatente", lamentou o guarda municipal Valdonir Cândido.

"A gente representa a família Segurança Pública, independentemente das instituições, o que faz repensar que nossos irmãos, por mais distantes que estejam, seja qual for a frente de trabalho, estão correndo riscos. E uma família que se preza, cuida dos seus. Que continuemos com esta união, não só em outros momentos, como de lazer, por exemplo, mas também em momentos como este", apontou Almir Fernandes.

"A impunidade é o principal vetor do aumento da criminalidade", indica Fraga

O comandante do 9º Batalhão da PM de Criciúma, tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga, caracterizou o episódio como um fato muito triste e pediu o apoio da sociedade. "Quando saímos de casa para trabalhar, às vezes, e muitas vezes, não nos despedimos dos nossos familiares. A vida do policial brasileiro, sobretudo o PM, é viver sob riscos, inclusive o da própria vida. A sociedade precisa apoiar quem lhe protege, quem fez compromisso de defender a vida, a integridade física, a incolumidade e a dignidade da pessoa humana", solicitou.

O comandante local ainda elencou os pontos da problemática do acréscimo da violência. "A impunidade é o principal vetor do aumento da criminalidade e da sensação de insegurança. Os marginais estão mais violentos. A legislação penal e processual penal, a falta de estrutura do sistema socioeducativo e prisional são outros fatores determinantes. A aplicação da lei ainda sofre a influência durante o estabelecimento da relação processual. Os confrontos, com os marginais empregando armas de fogo, estão relacionados ao tráfico de drogas e aos crimes contra o patrimônio. Investimos em treinamentos, armamentos e equipamentos para darmos as respostas que a sociedade de bem espera", ressalta.

Para a autoridade máxima da PM a nível estadual, o coronel Paulo Henrique Hemm, este é um dos momentos mais desolador para um comandante. "O de perder um de seus guerreiros na batalha do dia a dia. Não uma batalha qualquer, uma batalha desleal contra a criminalidade, onde as regras nos são desfavoráveis e não há respeito pelas vidas que lutamos para proteger. Os criminosos zombam das leis. As leis por vezes são arcaicas, retrógradas, e quando não são, são interpretadas perniciosamente a favor de um pensamento permissivo, nefasto, que coloca a sociedade e pessoas do bem em segundo plano, e o indivíduo, ainda que uma ameaça a todos, como protegido", destacou.

"Nossos sentimentos à família do policial. Nossa solidariedade com todos os integrantes da corporação, rogando a Deus que lhes traga amparo, conforto e resiliência, pois há uma missão a cumprir e na qual haverão de perseverar cada vez mais com coragem e determinação", manifestou o secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba.