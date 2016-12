Morte brutal de idosa choca Içara

Talise Freitas

Amigos, familiares e conhecidos de Ana Edwiges Colonetti, a Lila, de 69 anos, como era carinhosamente conhecida, ainda perguntando o porquê e sem acreditar no que aconteceu, foram se despedir da mulher, ex-presidente do Lions Clube de Içara, que teve a maior parte da vida dedicada a propagar o bem. O corpo da idosa, vítima de um latrocínio na manhã de ontem, está sendo velado desde a tarde de ontem, no Cemitério Municipal de Içara. O sepultamento está marcado para as 10h de hoje. A capela cheia e o semblante dos presentes evidenciavam o quanto a idosa era querida por toda comunidade.

Ela foi mais uma vítima da violência, não urbana, mas, especificamente neste caso, rural. Lila e o marido deixaram há alguns anos a área central de Içara para procurar tranquilidade em um bairro mais pacato. Aposentados, eles tinham um alambique nos fundos de casa. No início da manhã, ela fazia café, quando dois criminosos invadiram o terreno da residência, na zona rural de Içara, no Bairro Sanga Funda. Um dos criminosos bateu com a arma de fogo em uma área de vidro onde ela estava, sendo, então, obrigada a abrir a porta. Lila foi rendida na cozinha, enquanto o marido, rendido pelo outro assaltante em um quarto.

O companheiro dela foi ordenado a se ajoelhar pelo criminoso, que efetuou um disparo, que atingiu um móvel. Conhecidos da vítima acreditam que ela teria reagido imaginando que o marido tivesse sido alvejado, momento em que acabou sendo baleada de forma covarde. Três disparos atingiram o tórax e um, o ombro. A mulher morreu ainda no local, no braço de um dos três filhos, que mora próximo e chegou em seguida. Antes de deixar a residência, os latrocidas chegaram a dizer que "teriam que matar ele agora também", referindo-se ao marido de Lila, mas acabaram desistindo.

Em posse de um montante com cerca de R$ 1 mil, que deixaram cair ainda no local, a dupla fugiu com o veículo do casal, um Corolla, derrubando um portão. O carro foi encontrado abandonado ainda pela manhã, na Barra Velha, no Balneário Rincão, e recolhido. O local do crime também foi periciado. Hoje as investigações devem ser intensificadas pela Polícia Civil de Içara e a colaboração da comunidade, de forma anônima, poderá ser essencial para elucidar o crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima aos números 190, 181 ou 3432-3114, este último da delegacia de Içara.

Ação social pode

ter ligação

Conhecidos da vítima acreditam que uma atividade no dia anterior possa ter algum tipo de ligação. Acompanhada do marido e em posse do carro, mais tarde roubado, ela participou de uma ação social, com entrega de cestas básicas e brinquedos, em uma área de vulnerabilidade social no Balneário Rincão, o que poderia ter chamado atenção de pessoas mal intencionadas. O local onde moravam, bastante afastado, com estrada de chão batido a quilômetros da BR-101, mas em uma área habitada, onde havia outras residências, aponta para uma escolha já possivelmente premeditada. Aliás o Corolla também foi encontrado no Rincão, indicando que os envolvidos possam ser da localidade, ou de não muito longe.

A atual presidente do Lions Clube Içara, Mara Rubia Modolin Lima, que conhecia Lila desde quando era criança, diz que todos estão em choque. "Ela era uma mulher de muitas virtudes, uma delas de recepcionar a todos com o coração, que era muito grande. Ela tinha um acolhimento sem tamanho. Era apaixonada pelo que fazia, pelos filhos, família, amigos, por tudo. Era tão querida que todos a chamavam de Tia Lila. Talvez precisasse de uma pessoa com bom relacionamento, de uma boa referência, para chamar atenção para essa violência. As pessoas estão presas dentro de casa. Precisamos fazer uma mobilização", pontuou a presidente do Lions.

Este é o sétimo latrocínio na Amrec este ano

O latrocínio de Lila foi o sétimo roubo com morte na Região Carbonífera neste ano, registro histórico, já que, nos últimos seis anos, no máximo dois casos por ano foram registrados. Somente em Criciúma foram cinco. No mês passado, o caminhoneiro Edes Teodoro do Santos, de 36 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço em uma casa no Bairro Nossa Senhora da Salete, após ser atraído por uma emboscada, com o objetivo de criminosos roubarem seu carro e seu celular. O aposentado Leonardo Manoel Nascimento, de 78 anos, morreu no hospital após não resistir às agressões que sofreu em uma tentativa de assalto, em casa, no Bairro Universitário, também no mês passado.

Em setembro, o jovem Paulo Daniel Sebastião Brasil, de 22 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, no Bairro Cidade Mineira Velha. O extrusor Gerci Luiz Maccari, de 57 anos, foi assassinado também a tiros na área central de Criciúma em um assalto consumado a veículo em julho. O professor de Urussanga Elvis de Oliveira, de 27 anos, foi morto no Bairro Renascer, em maio. Apesar de adolescentes confessarem que o professor urussanguense pediu para morrer, o caso foi finalizado como latrocínio, pois a Polícia Civil entendeu que, aproveitando-se da morte, os menores subtraíram os pertences da vítima. Outro caso fora de Criciúma ocorreu em Forquilhinha. Em março, o morador do Bairro Ouro Negro Gilmar Cheipers, de 43 anos, foi assassinado em casa, em uma tentativa de assalto.

O último latrocínio registrado em Içara ocorreu há três anos, sendo o único de 2013. Em julho daquele ano, Francisco de Bitencourt Araujo, de 47 anos, conhecido como Chiquinho, foi assassinado com um tiro em um assalto a um bar, no Bairro Barracão. Um criminoso foi morto em confronto com a PM e outro condenado a 27 anos de prisão.