Morador de Içara é encontrado em cativeiro

Talise Freitas

O caminhoneiro, morador de Içara, Marcelo Itamar Gomes, de 36 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira, foi encontrado em um cativeiro no município de Itapecerica da Serra, em São Paulo (SP), no domingo. A última vez que ele fez contato com a família foi na quarta-feira, quando estava em um posto de combustíveis da rede Graal, em Mairiporã, quando, então, o rastreador do caminhão parou de funcionar.

O celular dele acusava somente caixa postal. Conforme informações do site paulista Potirendaba Em Foco, o trabalhador seguia viagem transportando uma carga de arroz com destino à Bahia. O caminhão foi encontrado em Itatiba. A vítima estaria em estado de choque e retornaria ontem para a cidade de origem. Marcelo mora no Bairro Jaqueline com a esposa, que está grávida.