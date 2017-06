Morador de Forquilhinha é preso com arma, carregadores e 100 quilos de maconha no RS

Talise Freitas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio Grande do Sul (RS) apreendeu cerca de 100 quilos de maconha, uma arma e dois carregadores, na madrugada desse sábado, na BR-386, em Estrela, com um jovem de 24 anos, morador de Forquilhinha.

Durante ação de combate ao crime, a PRF desconfiou do condutor de um Celta, com placas de Forquilhinha, e realizou a abordagem. Em revista ao veículo, foram encontrados exatos 99,83 quilos de maconha, uma pistola Glock 9 milímetros com seletor de rajada e dois carregadores, um deles para 33 munições. A identidade do rapaz preso não foi divulgada.

Ele informou aos policiais que estava em sua segunda viagem de Foz do Iguaçu (PR) para o Rio Grande do Sul. Disse ainda que receberia R$ 2,5 mil para entregar a mercadoria em um posto de combustíveis localizado na Freeway, sendo caracterizada a condição de "mula" do tráfico.

O rapaz foi preso e levado à polícia judiciária de Santa Cruz do Sul, para onde também foi encaminhada a maconha, a arma e os carregadores. Ele responderá por tráfico internacional de drogas e de armas.