Ministério Público oferece segunda denúncia contra presidente da Multiplicando Talentos

Francine Ferreira

OMinistério Público de Santa Catarina, por meio da 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma, ofereceu uma segunda denúncia contra o presidente da Multiplicando Talentos, Eduardo Milioli da Silva, apontando 11 novos diferentes crimes de peculato, além dos já constados na primeira ação, que o acusado teria cometido quando estava à frente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Conforme o promotor Diógenes Viana Alves, autor da nova denúncia, com base na apuração da documentação apreendida quando foi deflagrada a Operação Talentos, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), no dia 27 de julho, foram identificadas outras práticas de desvios. “Na sua maior parte relacionadas com a contratação de pessoas para trabalharem em benefício de entidades privadas, mas custeadas com recursos de convênios das entidades socioeducativas. Nessa denúncia, relatamos aproximadamente R$ 300 mil que teriam sido desviados”, completa.

Afirmação que se reforça no próprio documento protocolado, que relata que o denunciado praticou condutas “destinadas a obtenção de vantagem patrimonial mediante desvio de recursos públicos que eram destinados à entidade Multiplicando Talentos por força dos convênios firmados para gestão dos CASEPs de Criciúma e Tubarão, assim como as Casas de Semiliberdade de Criciúma e Araranguá, e que em razão disso só poderiam ser aplicados ou utilizados nas respectivas unidades, sendo vedada sua destinação a quaisquer outros fins”.

A denúncia já foi peticionada e aguarda o recebimento pelo juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma. “Com isso, formulamos também um novo pedido de prisão preventiva para o presidente da Multiplicando Talentos, que já está detido no Presídio Santa Augusta desde o fim de julho. E, ainda assim, prosseguimos a investigação, apurando outros crimes mais complexos, que também podem gerar futuras denúncias”, ressalta o promotor.

Relembre o caso

Em um primeiro momento, depois da Operação Talentos, deflagrada no dia 27 de julho deste ano, o presidente da Multiplicando Talentos, Eduardo Milioli da Silva, foi denun- ciado pelo Ministério Público (MP) de Santa Catarina por peculato, organização criminosa e falsidade ideológica, após ação do Gaeco que investigou desvios de recursos públicos na administração dos Centros de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep) de Tubarão e Criciúma e nas Casas de Semiliberdade de Criciúma e Araranguá, geridas pela Multiplicando Talentos. Na data, inúmeros documentos foram apreendidos, tanto na sede da OSCIP quanto em residências e estabelecimentos ligados aos investigados.

Também na oportunidade, o MP já havia evidenciado que, depois da análise dos documentos apreendidos na ação, outras denúncias poderiam ser oferecidas, caso novos desvios e crimes fossem percebidos nas provas.