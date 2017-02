Mercado é assaltado em Içara

Talise Freitas

Um mercado, localizado no Bairro Tereza Cristina, em Içara, foi assaltado na tarde de ontem. Um criminoso armado com um revólver rendeu o proprietário do estabelecimento, enquanto o comparsa aguardava a ação criminosa na direção de uma moto, de cor azul, em frente ao mercado.

O assaltante fugiu na garupa do veículo com cerca de R$ 500 em espécie, além de carteiras de cigarro. A PM foi mobilizada nas buscas, mas nenhum suspeito foi detido.