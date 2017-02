Menores aguardam vaga e decisão judicial em cela de delegacia

Talise Freitas

Mais uma vez a notícia envolvendo adolescentes infratores que aguardam internação em celas de delegacias volta à tona. O fato já deixou de ser incomum e a falta de vagas no sistema socioeducativo, em nível de estado, acaba refletindo na Polícia Civil, que acumula funções tendo, dentre elas, que resguardar os menores sob vigilância constante em locais inapropriados.

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um menor infrator pode ficar por, no máximo, cinco dias em uma delegacia. Vencido este prazo, ou ele é definitivamente internado, ou mesmo posto em liberdade, o que já ocorreu na região.

Três adolescentes, todos com 17 anos, seguem desde segunda-feira na cela externa da sede da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma. Um deles foi detido pela Polícia Militar durante a manhã por ter tentado assaltar e ainda agredir um idoso de 83 anos, no Bairro Vila Esperança, em Siderópolis. Ele e outro menor de 16 anos, que conseguiu fugir da abordagem policial, mas já foi identificado, exigiram dinheiro, agrediram-no com socos no rosto e ainda jogaram uma cadeira na cabeça da vítima, que chegou a ficar desacordada. Eles fugiram do local sem levar nada.

Em rondas pelo Loteamento Dona Sebastiana, a guarnição avistou o adolescente mais velho que tentou fugir a pé, invadindo diversos terrenos, mas acabou sendo abordado no pátio da própria casa. Ele, que ainda resistiu à apreensão, já tinha passagens policiais por violência doméstica. Um policial chegou a ficar ferido na tentativa de contê-lo. Ainda na ocorrência, os militares encontraram, nos fundos do terreno, dois pés de maconha.

A vítima e uma testemunha reconheceram o menor como um dos autores do roubo. Ele confessou o crime, mas, segundo a PM, não quis oficializar a versão durante a formalização do depoimento.

Já os outros dois adolescentes foram apreendidos pelos policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motociclistas (Rocam) na noite de segunda-feira, na Rua Erval Velho, no Bairro São Francisco, em Criciúma. Eles são irmãos e estavam com mandado de busca e apreensão para internação definitiva, por receptação, além de ter outras diversas passagens policiais. O processo é de 2014.

Conforme o delegado Fernando Possamai, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), o Departamento de Administração Socioeducativo (Dease) já sinalizou que está mobilizado à procura de vagas.

"Acredito que até amanhã (hoje) deva sair algum encaminhamento. Eles (Dease) estão analisando a possibilidade de duas vagas para os irmãos no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Florianópolis, já que a internação deles é definitiva. Já o adolescente de Siderópolis aguarda ordem judicial para internação provisória, de 45 dias. Acredito que tenha vaga no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep) aqui de Criciúma se sair a internação. A última informação que tenho é de que no Casep há duas vagas disponíveis. Está com 18, mas tem capacidade para 20 adolescentes", revela a autoridade policial.

A alternativa para amenizar o problema deverá demorar um pouco mais, mas já esteve bem mais longe. Trata-se do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Sul, que está sendo construído desde julho do ano passado, na localidade de Morro Albino, na região da Quarta Linha, em Criciúma. A obra se encaminha para 50% de conclusão e deve ficar pronta no fim deste ano ou no início de 2018.

Serão 60 vagas, sendo 40 delas para internação definitiva (até três anos) e 20 para provisória (45 dias), como é o sistema do Casep de Criciúma. A secretária de Estado da Justiça e Cidadania, pasta do Governo responsável pelo Dease, Ada de Luca, já adiantou que o Casep, atualmente no Bairro Vila Zuleima, será desativado e entregue à comunidade.