Talise Freitas

Dois criminosos armados com facas renderam um adolescente de 16 anos e fugiram com a moto em que o menor estava na madrugada de ontem, no Bairro São Defende, em Criciúma. A vítima foi abordada na frente da casa da namorada e ainda foi agredida pelos marginais.

Além do veículo, a dupla levou um celular e o capacete.