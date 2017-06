Menor é flagrado no tráfico

Talise Freitas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar no início da tarde dessa terça-feira com 47 pedras de crack, no Bairro Tereza Cristina, em Criciúma. O menor ainda estava em posse de um celular furtado, usado como moeda de troca por droga, e R$ 10.

A guarnição deu voz de apreensão por tráfico de drogas e receptação, por ele ter comprado a droga de outro usuário. O adolescente ainda confessou que estava vendendo crack na região do trilho.