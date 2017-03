Menor de 15 anos confessa autoria de três assassinatos

Talise Freitas

Um adolescente de 15 anos confessou a autoria de três assassinatos registrados no ano passado e neste ano em Criciúma. Conforme o delegado André Milanese, coordenador da Divisão de Investigação Criminal (DIC), o menor, encontrado no Bairro Cristo Redentor e apontado como integrante de uma facção criminosa, foi levado até a delegacia e, ao ser confrontado com as provas já obtidas durante as investigações, acabou confessando ter praticado três homicídios.

"Os dois primeiros trata-se do duplo homicídio dos irmãos e ex-presidiários Messias da Silva Matos, de 29 anos, e Vitor da Silva Matos, de 19 anos, assassinados a tiros na noite de 26 de setembro do ano passado, no Bairro Cristo Redentor. Os dois irmãos foram mortos dentro de um Fiat Uno que, na sequência, foi incendiado", lembra o delegado.

Já o terceiro assassinato, de acordo com Milanese, ocorreu na noite de 28 de janeiro deste ano, no Bairro Brasília, tendo como vítima o também ex-presidiário Willian José Soares, de 20 anos.

"Ele confessou a autoria dos homicídios com riquezas de detalhes, que correspondem às provas obtidas nos locais de crime, alegando que matou tais pessoas por estar sofrendo ameaças de morte por parte das vítimas, não querendo apontar a motivação de tais ameaças", relata Milanese, ressaltando que as investigações até então realizadas indicam que o menor praticou os crimes a mando de outras pessoas, em razão de rixa envolvendo grupos criminosos rivais.

As cópias dos inquéritos policiais serão remetidas à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI).

"Para instauração dos devidos procedimentos policiais contra ele, sugerindo que seja representada pela sua internação provisória, pois este já matou quatro pessoas, tendo iniciado sua sina assassina aos 14 anos, quando assassinou a tiros, em 6 de janeiro do ano passado, o adolescente Wilblainer de Jesus Bitencourt, de 16 anos, no Cristo Redentor. Em que pese ter confessando em juízo o homicídio de Wilblainer, o adolescente não foi internado, permanecendo livre para cometer mais três homicídios, esperando a polícia que, desta vez, seja decretada, o quanto antes, sua internação", almeja o delegado.