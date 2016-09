Menina de dez anos reconhece formalmente empresário como autor de rapto em Içara

Talise Freitas

O empresário criciumense Marcos Claiton Machado, de 38 anos, foi formalmente reconhecido como sendo o autor do rapto de uma criança de dez anos, em maio, no Bairro Jardim Elizabete, em Içara. A menina, que não mora mais na região, reconheceu o acusado, por meio de fotografia. Machado já é réu em dois processos criminais por violência sexual, um contra uma adolescente de 15 anos, no Bairro Boa Vista, em Içara, no ano passado, e outro contra uma menina de 11 anos, em Cocal do Sul, na tarde de 11 de agosto, um dia antes de ser preso em casa, no Bairro Pio Corrêa, em Criciúma.

O delegado da Comarca de Içara, responsável por este caso, Ivaldo Gregório Inácio, espera alguns termos e laudos periciais para decidir se ouvirá ou não mais alguma testemunha para dar encaminhamento ao inquérito policial. "A princípio, a menina teria sido levada a uma casa e fotografada nua. Tudo indica, mesmo assim, que pode ter ocorrido o crime de estupro de vulnerável, mas vamos aguardar os laudos para constatar se houve alguma manipulação, algo do tipo. Depois disso, vou pedir também a prisão preventiva dele", explica a autoridade policial.

A menina informou que um homem, em um veículo sedan de luxo, de cor preta, pediu informações a ela na rua onde mora, mas em seguida sacou uma arma cromada e ordenou que entrasse no carro e que ficasse quieta, senão a mataria. Exigiu também que não olhasse para ele. O homem rondou com a menina pela cidade e a levou em um apartamento, onde a manteve em cárcere privado por aproximadamente 40 minutos. Ele abandonou a criança nas proximidades de casa, após fazer diversas ameaças.