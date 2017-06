Mecânico é condenado a 12 anos por morte no trânsito

Talise Freitas

O mecânico Luiz Antônio da Silva, de 47 anos, foi condenado em júri popular a 12 anos e seis meses de reclusão pelo homicídio com dolo eventual (quando não há intenção, mas assume-se o risco) de André Possamai Senhorinha, de 27 anos.

O acidente de trânsito foi registrado em 2 de outubro de 2014, na SC-447, rodovia que liga Araranguá a Balneário Arroio do Silva. Embriagado, ele dirigia uma van quando invadiu a pista contrária, atingindo a lateral do veículo da vítima, um Uno, que chegou a ser arremessado com o impacto. André morreu ainda no local.

Luiz responde em liberdade e teve o direito de recorrer da decisão também livre. A sessão do Tribunal do Júri foi encerrada no início da noite de ontem, no Fórum de Araranguá.

Ele foi preso em flagrante, posto em liberdade 40 dias depois mediante medidas cautelares, mas descumpriu a que o proibia de voltar a dirigir, chegando a ser preso novamente.