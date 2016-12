Maleta furtada é encontrada em ponto de tráfico

Talise Freitas

A Polícia Militar, em rondas na tarde dessa sexta-feira, nas proximidades da linha férrea, na região do Bairro Pinheirinho, em Criciúma, prendeu um homem e apreendeu material furtado. Os policiais avistaram em uma casa, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, uma maleta, inclusive com um selo identificador, que tinha sido furtada na madrugada de uma fábrica de móveis, localizada no Bairro Universitário.

Foi entrado em contato com a vítima, que reconheceu a maleta, que continha material elétrico avaliado em mais de R$ 3 mil. O rapaz que estava na residência, usuário de drogas e já conhecido das guarnições, foi encaminhado à delegacia.