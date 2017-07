Mais de mil crianças passam a lutar contra as drogas

Francine Ferreira

"A gente aprende e se diverte", definiu o estudante Augusto Zanette da Silva, de dez anos. "Descobrimos que é preciso fazer boas escolhas na vida e sempre dizer não às drogas, porque os efeitos colaterais nunca são bons", completaram as formandas mais que animadas Kathlyn Rodrigues e Izabelle Martins, de 11 e dez anos, respectivamente. Foi com muita descontração e aprendizado que 1.150 crianças se formaram em mais uma edição do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) na noite de ontem, em Criciúma.

Somente no primeiro semestre de 2017, participaram do Proerd 52 turmas de 5º ano de 35 escolas municipais, estaduais e particulares do Município. "Ver a garotada concluindo essa etapa é um sentimento que não tem como definir, de tão prazeroso. Nada paga ter a certeza de que esses pequenos vão levar para o resto da vida os ensinamentos que passamos nos dez encontros que estivemos juntos", afirmou o responsável pelos instrutores do programa, sargento Claudemir Teixeira.

A cerimônia de formatura lotou o Ginásio Municipal de Criciúma. "Diariamente, nossas crianças são tentadas a cair no mundo das drogas, ainda mais nessa idade, dos dez e 11 anos, quando as principais descobertas e influências acontecem. É neste ponto crucial que entramos, para apresentar, de forma educativa, os malefícios físicos e sociais trazidos pelas drogas, tanto no uso quanto na violência gerada por esse meio", argumentou o coordenador do Proerd em Criciúma, major Ronaldo Cruz.

O comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Evandro Fraga, também ressaltou que, desde o início das atividades em Criciúma, o Proerd já formou 42.925 alunos. "É nossa principal ação preventiva, que proporciona, além do alerta contínuo, uma boa aproximação da PM com as comunidades, por meio das tão importantes escolas. No Proerd, nosso trabalho visa sempre a prevenção ao invés da repressão", completa.

Para o próximo semestre, já se estima que mais 1,3 mil estudantes entrem para o programa. "Seguimos na batalha, buscando mudar a triste realidade atual, que enche nosso sistema carcerário com uma grande massa que vai parar nos presídios por ter se envolvido, de alguma forma, com as drogas", finalizou major Cruz.