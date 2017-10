Mãe que congelou a própria filha é condenada a mais de 21 anos de prisão

Francine Ferreira

Foi condenada a 21 anos e quatro meses de prisão em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado, a ré Elisangela de Santana Barbosa Martins, julgada por um júri popular nesta sexta-feira, pelo caso ocorrido em 28 de julho de 2014, quando após dar à luz, enrolou a filha recém-nascida em sacolas plásticas e a congelou em um freezer da própria residência. O fato aconteceu em Sombrio e o julgamento, consequentemente, na Sala do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca.

A acusação defendeu a linha de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa da vítima, cuja pena varia de 12 a 30 anos em regime fechado; e a defesa tratou o caso como infanticídio, que resulta em reclusão de dois a seis anos em regime aberto.

Depois de ouvir testemunhas, a ré e as alegações da advogada de defesa e da Promotoria de Justiça, o júri analisou o caso e definiu como homicídio triplamente qualificado, com todas as agravantes. Em seguida, a defesa recorreu da sentença e, por isso, Elisangela aguardará em liberdade até que seja proferida a decisão final. Caso seja condenada novamente, ela terá que cumprir pelo menos dois quintos da pena em regime fechado, antes de buscar o semiaberto.

O andamento do julgamento

O júri popular, presidido pelo juiz de Direito da Comarca de Sombrio Evandro Volmar Rizzo, iniciou às 10 horas desta sexta-feira. A ré, Elisangela, foi interrogada e declarou ter poucas lembranças do dia. Na sequência, o promotor Guilherme Luiz Dutra utilizou uma hora e meia para fazer a acusação, com apoio do promotor Pedro Luiz de Vargas.

Em sua explanação, Dutra enfatizou o crime de homicídio e apresentou o laudo do psiquiatra, solicitado pela Polícia Civil, que apontou que Elisangela não teria sofrido de estado puerperal, a depressão ou outra reação hormonal do sistema nervoso ou perturbação psíquica após o parto. Ainda relacionou outros artigos médicos que indicavam que uma mulher não necessariamente passa por algum momento delicado após o trabalho de parto e que, por isso, a ré teria premeditado o crime.

Após uma pausa no horário de almoço, foi a vez da advogada Aline da Silva Machado Joaquim fazer a defesa da acusada. Ela argumentou que o júri trazia um teor diferente, já que não se discutia se houve um crime, e sim qual o tipo praticado. Para a advogada, o laudo do psiquiatra, apresentado anteriormente pelo promotor, se tornou duvidoso por ter sido feito vários dias depois do ocorrido e que, apesar de possuir extensa experiência, não é um médico forense. A profissional argumentou, ainda, que teria mais fundamento para apontar o estado puerperal, o laudo da psicóloga forense solicitado e feito no mesmo dia.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 28 de julho de 2014, Elisangela acordou, em trabalho de parto, e pariu o bebê no banheiro da própria casa. Na sequência, ela colocou a recém nascida em sacolas plásticas, cortou o cordão umbilical e a pôs no freezer. De acordo com laudos periciais, a criança era uma menina, que nasceu de 33 semanas, ainda respirando.

Com hemorragia, Elisangela precisou ir até o hospital, local onde a suspeita de aborto foi levantada e comunicada pela equipe medida. Assim, iniciou-se a investigação e somente três dias depois a ré confessou o crime, admitindo a gravidez e mostrando o local onde o bebê havia sido colocado. O exame de DNA confirmou que a criança era filha de um amigo do filho mais velho de Elisangela, adolescente na época do ocorrido.

*Colaboração: Renata Angeloni.