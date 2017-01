Local de venda e de fabricação de drogas é fechado pela PM

Talise Freitas

Militares do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) estouraram um ponto de venda e de fabricação de drogas nessa sexta-feira, no Bairro Próspera, em Criciúma, resultando em uma das maiores apreensões de material ilícito em uma mesma ocorrência na cidade nos últimos anos, dando um forte baque ao tráfico de drogas. A quantidade chegou até a impressionar os policiais envolvidos. O flagrante resultou na prisão de Eduardo Soares Vieira, de 28 anos, vulgo Japa, abordado enquanto cortava um tablete de maconha. O acusado foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, posse ilegal de munição e receptação, sendo encaminhado ao Presídio Santa Augusta. Neste sábado, ele passará por Audiência de Custódia no Fórum.

A PM chegou até o local após denúncias de que um veículo furtado estaria rondando a região. O carro foi encontrado no pátio de uma casa, em uma rua sem saída. Na residência, foi encontrado, primeiramente, o veículo Prisma furtado. Foram apreendidos ainda uma espingarda de pressão, 210 gramas de cocaína pura, um barril de papelão com 25 quilos de cafeína; um pó branco possivelmente para misturar com a cocaína; dez quilos de maconha divididos em 13 tabletes, R$ 1,665 mil, duas placas de veículos, dentre outros objetos usados para a prática do comércio de entorpecentes.

Em um veículo Gol, sem placas, os policiais ainda encontraram uma pistola 380, uma espingarda, um rifle, um carregador de pistola com 18 munições, dois pacotes plásticos contendo cafeína pesando quase dois quilos, 31 gramas da droga sintética MD - popularmente conhecida como "Michael Douglas" -, meio quilo de maconha, uma balança de precisão, dois radioscomunicadores, liquidificadores, também possivelmente usados para a mistura de drogas, outros materiais para o preparo de entorpecentes, um caderno com anotações, um coldre de arma de defesa e 780 munições dos mais diversos calibres.

Em uma garagem, ainda foi apreendida uma prensa hidráulica, que, segundo a PM, é usada também para o preparo de drogas, principalmente de cocaína, ferramenta comumente encontrada em pontos de fabricação. Foram apreendidos também nove aparelhos celulares, aparelhos eletrodomésticos e de som, objetos que podem ter sido furtados e trocados por drogas. A ocorrência contou também com a participação do cão Flecha, do canil da corporação.