Liderança do PGC é condenada a 21 anos de prisão

Talise Freitas

O réu Silvano da Silva, vulgo Silvaninho, de 38 anos, considerado pela polícia como sendo uma liderança do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), foi condenado por dois roubos majorados (com emprego de arma e concurso de dois ou mais agentes); um dos crimes na forma tentada, por posse ilegal de arma de fogo, além de tráfico de drogas e corrupção de menores.

A sentença, cujas penas somam 21 anos e 11 meses de prisão, foi proferida na tarde de ontem pela juíza Débora Driwin Rieger Zanini, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma.

O réu foi preso pelos policiais civis da Divisão de Investigação Criminal (DIC), na noite de 21 de setembro do ano passado, em casa, no Bairro Pinheirinho, onde estavam dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que tinham assaltado recentemente o delegado de Polícia Civil aposentado Adauto de Souza, e sua esposa, no Bairro Santa Augusta, como também tentado assaltar o veículo CrossFox de uma Oficial de Justiça, no Bairro Universitário.

O motorista conseguiu fugir da abordagem, ao contrário do delegado, que teve seu carro levado, um Lifan.

Na casa de Silvano, foram apreendidos o revólver usado no assalto, uma pistola calibre 380, munições, 830 gramas de crack, R$ 905 em espécie, um radiocomunicador copiando a frequência da Polícia Militar, dez lacres plásticos simulando algemas, além do veículo Lifan roubado e uma moto Biz, usada pelos adolescentes para cometer o crime. Também foram encontradas, já na geladeira, as compras que o delegado e a esposa tinham recém feito em uma fruteira e que ficaram dentro do carro.

O Ministério Público (MP) entendeu que os adolescentes cometeram os crimes "seguindo as ordens expressas do denunciado, todos ajustados e em comunhão de esforços, e que, embora o denunciado não tenha participado diretamente da ação criminosa, dele partiu a ordem para que os adolescentes praticassem o roubo".

Conforme consta nos autos, a defesa do réu requereu a absolvição quanto aos dois crimes de roubo, sustentando insuficiência de provas. Quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, requereu mesma providência alegando falta de provas da autoria delitiva. Por fim, quanto ao crime de corrupção de menores, requereu a absolvição, argumentando estar diante de "crime impossível".

Os menores tentaram isentar a responsabilidade do condenado, alegando que ele não tinha conhecimento dos recentes assaltos e que o material ilícito apreendido pertencia a eles. Um dos adolescentes chegou a informar "que conheceu Silvaninho na igreja". Já o réu disse que não tinha intimidade com eles.

"A versão não merece acolhimento. A narrativa acima engendrada dá a entender que o réu teve a casa invadida pelos adolescentes, os quais simplesmente estacionaram o carro roubado na sua garagem, guardaram as frutas e legumes roubados na sua geladeira, e na sua residência permaneceram tranquilamente, tudo à sua revelia. E ainda há coincidência maior: foi só o réu - que não sabia de nada - chegar em casa, que a polícia apareceu. Não bastasse a estória ser por si só despedida de credibilidade, do cotejo entre os depoimentos do adolescente e do réu desponta grande incoerência", rebateu a magistrada.

"O réu alegou que não tinha intimidade com os adolescentes, mas um deles asseverou que morava na residência do réu e era ajudado por ele. Como se vê, o réu era muito mais próximo dos adolescentes que praticaram os assaltos do que quis retratar em juízo. As palavras dos policiais civis ouvidos nos autos não deixam dúvidas de que os assaltos foram perpetrados a mando do réu e que sua residência serviu como esconderijo para os adolescentes após a empreitada delituosa", emendou a juíza.

Já com diversas passagens policiais, algumas resultantes em condenações, Silvano é réu por homicídio e foi indiciado recentemente pelo delegado da DIC, André Milanese, pelo latrocínio do jovem Paulo Daniel Sebastião Brasil, de 22 anos, morto a tiros naquele mesmo mês, no Bairro Cidade Mineira Velha, em uma tentativa de roubo a veículo, praticado pelos mesmos adolescentes envolvidos.

A confirmação veio após o laudo pericial balístico, que constatou que a pistola 380, apreendida na casa do agora condenado, foi a usada para matar o jovem Paulo Daniel.