Latrocidas têm mais uma prisão preventiva decretada

Talise Freitas

Os réus Lucas Soares Fragoso, de 19 anos, e Antônio Wanderley dos Santos Júnior, de 20 anos, condenados na última sexta-feira a 23 e 20 anos, respectivamente, pelo latrocínio de Gerci Luiz Maccari, de 57 anos, na área central de Criciúma, tiveram mais uma prisão preventiva decretada pela juíza Débora Driwin Rieger Zanini, da 2ª Vara Criminal. O crime é referente a um assalto tendo como vítima um idoso de 75 anos no ano passado, no Bairro Pinheirinho. O homem ainda foi agredido na ação.

Além de decretar a prisão preventiva dos réus, a magistrada marcou para o dia 2 de março a primeira audiência de instrução e julgamento deste caso.

"Os denunciados são oriundos do Paraná e, ao que parece, chegaram à Comarca de Criciúma para cometer crimes violentos e aterrorizar pessoas. Os dois réus respondem, nesta Vara, ao processo em que foram acusados pelos crimes de latrocínio consumado e porte ilegal de arma. Ainda foram denunciados por latrocínio tentado e roubo duplamente qualificado. E, por fim, neste processo, respondem por roubo duplamente qualificado", constou a magistrada nos autos.

A dupla também responde a processo por dano ao patrimônio público, por ter depredado a grade da cela do Presídio Santa Augusta em uma tentativa de fuga.

"Registre-se que todos esses crimes foram cometidos no mesmo mês, qual seja: julho de 2016. Logo, vê-se que são pessoas da mais alta periculosidade, violentos e sem consideração com a vida humana. Representam, sim, um risco concreto à ordem pública e a sociedade está severamente ameaçada caso não sejam encarcerados, também pelo crime que ora se apresenta. No caso em tela, há prova da materialidade do crime de roubo e indícios de autoria, de que ambos os réus, armados de faca e de revólver, renderam um idoso na via pública, golpearam-no com faca e o ameaçaram com arma de fogo em sua cabeça, subtraindo da vítima a sua carteira", conta.

"Observo que a vítima reconheceu, perante a autoridade policial, ambos os acusados como autores do violento crime contra si imputado. E, para corroborar o reconhecimento, os denunciados confessaram a prática do roubo qualificado, quando interrogados na delegacia de polícia. A sociedade de Criciúma está farta de crimes desse naipe e exige da Justiça uma postura firme, sob pena de ser desprestigiada e vilipendiada. O clamor social está mais do que presente", declarou a juíza.