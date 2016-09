Latrocidas são réus pela terceira vez

Talise Freitas

Lucas Soares Fragoso, de 19 anos, e Antonio Wanderley dos Santos Júnior, de 20 anos, pela terceira vez foram transformados em réus pela Justiça. O juiz substituto da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, Marciano Donato, aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) contra a dupla por mais crimes ontem.

Trata-se do roubo majorado (com emprego de arma e concurso de duas pessoas) ao proprietário de um veículo Sandero, que foi agredido com coronhada, na área central, e do latrocínio tentado, 45 minutos depois, em um assalto à farmácia no Bairro Próspera, onde um vigilante foi baleado. O Sandero foi usado no crime e abandonado em seguida nas proximidades do estabelecimento roubado (foto).

Os crimes foram registrados na noite de 11 de julho. A dupla ainda é ré pelo roubo majorado contra um idoso de 75 anos, no Bairro Pinheirinho, e pelo latrocínio contra o extrusor Gerci Luiz Maccari, de 57 anos, na área central, em 17 de julho.