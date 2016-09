Latrocidas são réus pela segunda vez

Talise Freitas

Lucas Soares Fragoso, de 19 anos, e Antonio Wanderley dos Santos Júnior, de 20 anos, pela segunda vez foram transformados em réus pela Justiça. O juiz substituto da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, Marciano Donato, aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) contra a dupla, oferecida na última segunda-feira. Trata-se do roubo majorado (com emprego de arma e concurso de duas pessoas) contra um idoso de 75 anos. A vítima foi abordada, agredida e teve seus pertences pessoais roubados no Bairro Pinheirinho. Além disso, o idoso reconheceu os acusados como sendo os autores do crime.

Documentos do idoso foram encontrados em posse de Lucas, um dia depois de ele ter matado o extrusor Gerci Luiz Maccari, de 57 anos, em um assalto a veículo, na área central da cidade, na noite de 17 de julho. Aliás, a primeira audiência de instrução e julgamento do roubo com morte foi marcada para 10 de novembro. Eles ainda respondem por outro roubo majorado, quando assaltaram o proprietário de um veículo Sandero, agredindo-o com coronhada, e por um latrocínio tentado, 45 minutos depois, em um assalto à farmácia no Bairro Próspera, onde um vigilante foi baleado. Os dois casos já estão devidamente relatados em inquérito policial e foram encaminhados ao Fórum onde aguardam análise do MP.