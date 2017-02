Latrocidas são condenados a mais 18 anos

Talise Freitas

Os condenados pelo latrocínio de Gerci Luiz Maccari, de 57 anos, Lucas Soares Fragoso, de 19 anos, e Antônio Wanderley dos Santos Júnior, de 20 anos, foram sentenciados a mais 18 anos e dez meses de prisão por outros dois crimes: latrocínio tentado e roubo duplamente qualificado, pelo emprego de arma e concurso de pessoas. A sentença foi proferida na tarde de ontem pela juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, Débora Driwin Rieger Zanini.

A magistrada havia condenado, no último dia 27, Lucas, a 23 anos, por latrocínio consumado e porte ilegal de arma, e Antônio Wanderley, a 20 anos, pelo roubo com morte de Maccari.

A condenação de ontem é referente a um assalto a veículo na área central, nas proximidades onde Maccari foi morto seis dias depois, e ao latrocínio tentado tendo como vítima o vigilante de uma farmácia, no Bairro Próspera, que foi alvejado a tiros. Para cometer o crime no estabelecimento comercial, a dupla se deslocou com o Sandero, roubado do proprietário 45 minutos antes e abandonado após o segundo crime. Os casos foram registrados na noite de 11 de julho do ano passado, uma segunda-feira.

O dono do carro foi agredido com coronhadas e obrigado a deitar no chão, com a arma apontada para a cabeça, entregando ainda a carteira. Já na farmácia, enquanto Antônio Wanderley permaneceu no veículo roubado, Lucas invadiu o estabelecimento comercial. Após alvejar o vigilante, ele foi até o caixa, onde estava uma funcionária, e roubou aproximadamente R$ 450, fugindo em seguida com o comparsa. A dupla confessou os crimes na delegacia quando foi presa, 14 horas depois do latrocínio consumado de Maccari.

Vítima ficou em

estado grave

Indagado sobre por que alvejou o vigilante, Lucas respondeu que ele não obedeceu à sua ordem de deitar e colocar a mão na cabeça e também porque ele esboçou reação. Negou ter dado seis tiros, "mas apenas quatro disparos", e que, após ir ao caixa pegar dinheiro e deixar o local, ainda foi verificar o vigilante para ver se ele estava respirando, pois queria saber se ele estava bem, não para "terminar o serviço".

O vigilante ficou 20 dias internado e fez uma cirurgia, pois um dos projéteis atingiu o pulmão, ficando alojado, sendo que o médico não retirou para evitar risco de comprometer a coluna. "Nego-lhes o direito de recorrer em liberdade, o que faço com fundamento na garantia da ordem pública, sobretudo porque a mantença da custódia ainda se faz necessária para se evitar o descrédito da Justiça, haja vista a gravidade do crime e sua repercussão no meio social", anotou a magistrada.