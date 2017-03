Latrocidas recorrem de condenação de cerca de 40 anos de prisão

Talise Freitas

Os já condenados pela Justiça, Lucas Soares Fragoso, de 19 anos, e Antônio Wanderley dos Santos Júnior, de 20 anos, recorreram da decisão da juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, Débora Driwin Rieger Zanini, acerca de duas sentenças que resultam em cerca de 40 anos de prisão para cada um. Os acusados manifestaram o interesse no recurso assim que foram intimados das condenações no Presídio Santa Augusta.

Após a defesa e o Ministério Público (MP) relatarem suas respectivas análises, o processo retorna à magistrada que encaminha então os autos para apreciação dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Em ambas as condenações, eles não tiveram o direito de recorrer em liberdade. A dupla, mesmo tendo confessado os crimes quando foi presa em flagrante na delegacia, negou posteriormente a autoria, alegando que foi "obrigada" a confessar sob intimidação da polícia, o que não convenceu a magistrada.

Os casos graves são referentes a crimes contra o patrimônio, especificamente assaltos à mão armada, sendo que um deles resultou em um latrocínio consumado e outro em um latrocínio tentado. A primeira sentença foi registrada na tarde de 27 de janeiro, referente ao roubo a veículo que resultou na morte do extrusor Gerci Luiz Maccari, de 57 anos, em 17 de julho do ano passado, na área central da cidade.

Eles foram presos 14 horas depois no Bairro Rio Bonito, Distrito de Rio Maina, sendo que Antônio Wanderley estava em posse do veículo roubado da vítima e de um celular. Em depoimento já no decorrer do processo, ele alegou que comprou o carro por R$ 500 de um conhecido na "Mina Quatro" (Bairro Renascer) e que o aparelho telefônico veio dentro do veículo. Lucas foi condenado a 23 anos por latrocínio e porte ilegal de arma e Antônio Wanderley, a 20 anos pelo latrocínio. Lucas confessou ter sido o autor dos disparos, alegando que a vítima teria reagido.

Nova

condenação

A segunda condenação da dupla veio em menos de duas semanas depois e ambos foram sentenciados a 18 anos de prisão cada por um roubo duplamente qualificado, pelo emprego de arma e concurso de pessoas, e por um latrocínio tentado. Essa última condenação é referente a um assalto a veículo na área central, nas proximidades onde Maccari foi morto seis dias depois, e ao latrocínio tentado tendo como vítima o vigilante de uma farmácia, no Bairro Próspera, que foi alvejado a tiros.

Para cometer o crime no estabelecimento comercial, a dupla se deslocou com o Sandero, roubado do proprietário 45 minutos antes e abandonado após o segundo crime. O dono do carro foi agredido com coronhadas e obrigado a deitar no chão, com a arma apontada para a cabeça, entregando ainda a carteira. Já na farmácia, enquanto Antônio Wanderley permaneceu no veículo roubado, Lucas invadiu o estabelecimento comercial. Após alvejar o vigilante, ele foi até o caixa, onde estava uma funcionária, e roubou aproximadamente R$ 450, fugindo em seguida com o comparsa.

Eles ainda respondem a mais dois processos. Um deles também um assalto, duplamente qualificado, tendo como vítima um idoso de 75 anos, no Bairro Pinheirinho, que, inclusive, foi agredido na ação criminosa. A vítima reconheceu a dupla. A primeira audiência de instrução e julgamento deste caso ocorre amanhã. O outro processo é por dano ao patrimônio público, por terem depredado a grade da cela do Presídio Santa Augusta em uma tentativa de fuga.