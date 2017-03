Latrocidas de Lila viram réus

Talise Freitas

Os acusados de um dos crimes mais brutais registrados nos últimos anos na região já são réus.

O juiz Fernando Dal Bó Martins, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Içara, aceitou a denúncia do promotor Marcus Vinicius de Faria Ribeiro, da 2ª Promotoria de Justiça, por latrocínio contra Diego Neotti da Silva, de 22 anos, e Ronei de Souza Gonçalves, de 31 anos. A dupla é apontada como autora do roubo com morte que teve como vítima a ex-presidente do Lions Clube içarense, Ana Edeviges Colonetti Gonçalves, de 69 anos, a Lila.

Agora réus, eles têm o prazo para dispor da defesa prévia sobre a acusação. Em seguida, o magistrado marca a data da primeira audiência de instrução e julgamento do processo, para ouvir testemunhas, de defesa e de acusação, como também interrogar os réus. Não está descartado que a sentença do caso possa sair ainda neste ano. Se condenada, a dupla poderá pegar uma pena de, no mínimo, 20 anos de prisão.

Ambos são considerados de alta periculosidade e faccionados ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC). Diego, que estava foragido até semana passada, era considerado o chefe do tráfico de drogas no Balneário Rincão e recrutava adolescentes para a prática criminosa. Ele foi preso na manhã da última quinta-feira pela Polícia Civil, com mais três comparsas, em uma casa, no Bairro São Defende, em Criciúma.

Diego é apontado na investigação como o autor dos quatro disparos que vitimaram Lila no assalto a residência, em 18 de dezembro do ano passado, no Bairro Sanga Funda, na zona rural de Içara. Além do latrocínio, ele tem passagens policiais por homicídio, associação criminosa e também era um dos foragidos da Operação Clínica Geral, desencadeada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Florianópolis, com apoio da Polícia Civil de toda região, em setembro de 2016, para desarticular a organização criminosa que agia no Sul do estado e tinha base no Rincão e em Criciúma.

Já Ronei foi preso no mês passado, em São João Batista, na Grande Florianópolis. Ele foi encontrado em uma casa na área rural no município. A companheira dele, Tamara Cardoso Florêncio, de 40 anos, também foi presa e o casal também era foragido da Clínica Geral.

"Após o latrocínio de Ana, eles fugiram para São João Batista, onde prendemos o Ronei. Porém, um dia antes, o Diego voltou para Criciúma. Naquela semana, ele fez um roubo em Içara, quando levou R$ 20 mil de uma construtora", relatou o policial civil Ernani Bonfanti, em entrevista, na semana passada, sobre a captura de Diego.

Na casa em Criciúma onde ele estava foram apreendidos uma pistola 380, um revólver calibre 38, crack, maconha, balança de precisão, material para embalo das drogas e anotações referentes à contabilidade do tráfico.

Lila foi abordada em casa, no Bairro Sanga Funda, área rural de Içara, pelos dois criminosos armados, que a obrigaram a abrir a porta no momento em que fazia o café, na cozinha. Enquanto Diego a rendia, Ronei fazia refém o seu marido, que estava no quarto, de onde veio um disparo, que não atingiu o homem. Assustada, acreditando que o companheiro tivesse sido alvejado, ela entrou em desespero, lutou com o assaltante e foi brutalmente assassinada com quatro tiros, três deles na região do peito.

A dupla fugiu com o carro das vítimas, um Corolla, abandonado em seguida na localidade de Barra Velha, no Balneário Rincão. Um montante de R$ 1 mil chegou a ser roubado, porém os latrocidas o deixaram cair ainda no pátio da residência.

Conforme a investigação, a dupla foi diretamente, e não por acaso, até a casa com o objetivo de roubar, pois estava munida de informações acerca de bens no local.