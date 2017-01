Talise Freitas

A Polícia Civil segue sem novidades, conforme o delegado Rafael Iasco, acerca da investigação sobre o latrocínio que vitimou Ana Edwiges Colonetti, de 69 anos, a Lila, morta a tiros durante um assalto em casa, na manhã de 18 de dezembro do ano passado, no Bairro Sanga Funda, área rural de Içara. Portanto, prestes a completar 20 dias do crime que chocou o município içarense, os latrocidas de Lila seguem soltos. A polícia reforça o apoio da comunidade nas diligências com a realização de denúncias, que podem ser efetuadas de forma anônima, pelos números: 181, 190 ou 3432-3114, este último da Delegacia de Içara.

Ex-presidente do Lions Clube de Içara e engajada em diversos projetos sociais, Lila foi abordada em casa por dois criminosos armados que a obrigaram a abrir a porta no momento em que fazia o café na cozinha. Enquanto um dos criminosos a rendia, outro fazia refém o seu marido, que estava no quarto, de onde veio um disparo, que não atingiu o homem.

Assustada, acreditando que o companheiro tivesse sido alvejado, ela entrou em desespero, lutou com o assaltante e foi brutalmente assassinada com quatro tiros, três deles na região do peito. A dupla fugiu com o carro das vítimas, um Corolla, abandonado em seguida na localidade de Barra Velha, no Balneário Rincão. Um montante de R$ 1 mil chegou a ser roubado, porém os latrocidas o deixaram cair ainda no pátio da residência.

A morte de Lila, como outros casos de violência em Içara, resultou em uma caminhada pela vida, segurança e paz na antevéspera de Natal, que contou com a presença do viúvo, também vítima do crime.