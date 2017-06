Latrocida que tentou matar colega de cela está na Penitenciária Sul

Talise Freitas

O gaúcho Márcio dos Santos Salgado, de 30 anos, foi transferido para a Penitenciária Sul, em Criciúma, onde, isolado, cumpre medida disciplinar por ter tentado matar um colega de cela na noite de terça-feira, no Presídio Regional de Araranguá.

Márcio confessou ter cravado uma escova de dente, transformada manualmente em uma faca, no pescoço de Anderson Magno Cândido de Souza, de 23 anos. O detento Luiz Carlos Garcia da Silva Júnior, de 22 anos, também teve participação no homicídio tentado.

Além dos três homicídios que responde no Rio Grande do Sul (RS), de onde é natural, Márcio confessou ter cometido o latrocínio contra a jovem universitária Francine da Silva Peres, de 21 anos, e de um homem de 50 anos, por dívida de drogas, em Balneário Arroio do Silva, em um intervalo de dois dias, no mês passado.

O crime no ambiente prisional teria como motivação a disputa envolvendo facções rivais, já que a vítima é do Primeiro Comando da Capital (PCC).