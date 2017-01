Ladrões deixam prejuízo de R$ 30 mil a presidente da Câmara de Vereadores

Talise Freitas

A onda de arrombamentos seguidos de furtos em residências que vem sendo registrada desde o fim do ano, quando muitos moradores se deslocam para as praias, teve, desta vez, o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Julio Colombo, como vítima. A casa do vereador, onde mora com a esposa e o filho, na área central do Rio Maina, foi invadida quando ele estava com a família em Balneário Rincão. Criminosos arrombaram uma janela lateral e furtaram a residência, possivelmente no fim da noite de sábado ou no início da madrugada de domingo.

Além de revirarem todo o imóvel, deixando-o bastante bagunçado, os ladrões furtaram diversos objetos, entre eletrodomésticos e até joias. Eles ainda chegaram a tirar uma geladeira do lugar, mas acabaram não levando. "Não digo que foi um susto, mas uma tristeza. A gente trabalha tanto, custa a pagar, leva a vida toda e acontece isso. Estimo um prejuízo de pelo menos R$ 30 mil, que pode aumentar, já que podemos sentir falta de outras coisas ainda. Até as joias da minha esposa, as quais ela lutou muito para pagar, foram levadas. Algumas pessoas acham que conseguimos as coisas com facilidade, mas não sabem da nossa luta, do suor que foi", lamenta Colombo.

Vizinhos ouviram

barulho

Conforme ele, um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) também já esteve no local. "Fizeram levantamento, colheram possíveis impressões digitais. Fomos muito bem atendidos pelos peritos, como também pela Polícia Civil. Vizinhos chegaram a ouvir o barulho do portão, mas pensaram que poderíamos estar chegando da praia. Acredito que eles entraram às 23h e ficaram até umas 2h, pelos relatos, barulhos ouvidos. Agora vamos começar tudo de novo", planeja.