Ladrão é preso após furto em comércio

Talise Freitas

A Polícia Militar de Criciúma prendeu em flagrante um rapaz de 24 anos que recém tinha cometido um furto. Ele foi encontrado em posse de um notebook e um pé de cabra na Rua Imigrante Meller, na região do Bairro Pinheirinho, próximo ao trilho, em um local conhecido por concentrar o consumo e o tráfico de drogas.

Ao ser indagado sobre a origem do notebook, ele relatou que havia passado em frente a uma sala comercial, na Avenida Santos Dumont, no Bairro São Luiz, encontrou o comércio com a porta da frente aberta e o alarme disparado, quando entrou e furtou o aparelho.