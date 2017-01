Ladrão é flagrado no banheiro

Talise Freitas

Um ladrão de 24 anos, visivelmente sob efeito de drogas, foi encontrado por policiais militares no banheiro de um salão de beleza, no Bairro Universitário, em Criciúma, na madrugada de ontem. Quando a viatura chegou ao local, ele foi visto na porta do estabelecimento, porém retornou ao interior e fechou a grade.

Posteriormente, a guarnição entrou e o flagrou dentro do banheiro. Foi constatado que diversos objetos estavam jogados ao chão e na porta estavam separados um monitor e duas lâmpadas.