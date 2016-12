Ladrão de residência é preso após tentar fugir com comparsas

Talise Freitas

Um de três criminosos que recém tinham furtado uma residência no Bairro Santa Augusta, na manhã de ontem, foi preso pela Polícia Militar no Bairro Boa Vista, em Criciúma. Ele ocupava um veículo Gol, sem a placa traseira e com a placa dianteira levantada, que tentou fugir ainda da abordagem da PM.

O trio abandonou o carro e fugiu, sendo que o criminoso de 20 anos foi preso em flagrante. Dentro do veículo foi apreendida uma TV de 50 polegadas.