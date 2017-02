"Justiceiro" ingressa no sistema prisional

Talise Freitas

Após uma adolescência voltada à criminalidade, com a acusação de ao menos 11 homicídios, seis deles em Criciúma ocorridos em um intervalo de um mês em 2015, mas desfrutando já há meses da liberdade, Kauê Natan do Rosário, agora com 18 anos, ingressou no sistema prisional. O jovem, que ficou conhecido como "Justiceiro" na menoridade por afirmar em depoimento à Polícia Civil que só matava ladrão e estuprador, foi preso pela Polícia Militar no Bairro Paraíso.

Policiais, já de folga, quando retornavam para a casa, avistaram o acusado em frente a uma residência. Por saberem que ele já estava sendo procurado, acionaram o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), que teve sucesso na captura.

Como é comum, ao juiz, ele negou a autoria dos assassinatos, ao contrário do que ocorreu na delegacia, quando assumiu os crimes, sendo absolvido por alguns deles por falta de provas. Segundo a PM, ele soma 45 passagens policiais, muito delas também por roubos. Os outros homicídios foram registrados, na forma consumada e tentada, em Balneário Camboriú, de onde ele é natural.

Ainda no ano passado, tanto a Polícia Civil quanto a Militar já tinham informações de que, após cumprir medida socioeducativa no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Joinville, Kauê retornou a Criciúma, especificamente na região da Baixada, onde ocorreram os homicídios. Coincidentemente quando foi apreendido naquele ano pela equipe do delegado Ulisses Gabriel, na época na Divisão de Investigação Criminal (DIC), ele estava com mandado de busca e apreensão ativo por roubo, na Comarca de Urussanga.

Seis são réus

Pois foi mais um mandado, porém de prisão e expedido pela mesma comarca, que resultou na reclusão do acusado, encaminhado diretamente pela PM ao Presídio Santa Augusta. Kauê é réu junto com mais cinco acusados, sendo que quatro deles foram presos em flagrante por um assalto em uma residência no Bairro Jardim União, em Cocal do Sul, no início de janeiro.

O quarteto foi detido pela PM no Bairro Boa Vista, em Criciúma, após ter mantido uma família refém. As vítimas são parentes do delegado regional Juarez de Souza Medeiros. Elas foram trancadas no banheiro da casa durante a ação criminosa e um dos moradores chegou a ser agredido com coronhadas na cabeça.

Além de diversos objetos da residência, eles roubaram ainda dois carros, sendo que quase todo material foi encontrado em uma casa no Bairro Imperatriz. O sistema de videomonitoramento do programa Segurança para Todos (foto), de Cocal do Sul, a comunicação rápida e a ação conjunta das polícias foram primordiais para a prisão.

Kauê, que não foi preso em flagrante, foi identificado como mais um envolvido na ação criminosa posteriormente. Ele, Eduardo Luiz Bianchi, de 20 anos, Gelson da Rosa Eulina, de 23 anos, Marco Henrique José, de 19 anos, e Wagner Sanches Soares, de 32 anos, já foram denunciados pelo Ministério Público (MP), sendo que a denúncia já foi aceita pela juíza Bruna Canella Becker Búrigo, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Urussanga, transformando-os em réus.

Um sexto integrante da quadrilha também foi identificado e também já é réu. Todos os envolvidos já têm diversas passagens policiais.