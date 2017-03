Justiça realiza audiência sobre assalto a delegado e mais um processo dos latrocidas

Talise Freitas

Dois crimes de bastante repercussão tiveram audiência de instrução e julgamento na tarde de ontem na 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma. Um deles trata-se do roubo duplamente qualificado (com emprego de arma e concurso de duas pessoas) que teve como vítima um idoso de 75 anos, no Bairro Pinheirinho. A vítima foi agredida na ação criminosa. Os réus são os já conhecidos na área criminal, Lucas Soares Fragoso, de 19 anos, e Antônio Wanderley dos Santos Júnior, de 20 anos.

A dupla foi condenada recentemente a uma pena variando os 40 anos de prisão por dois latrocínios, um na forma consumada e outro na forma tentada, e por também um roubo majorado. A vítima do crime, que reconheceu a dupla na fase policial, os policiais civis envolvidos no procedimento investigatório e os réus foram ouvidos, encerrando a instrução criminal. O processo irá para alegações finais, tendo a acusação (MP) e a defesa, cinco dias para manifestação.

Outro caso tem como réu Silvano da Silva, de 38 anos, denunciado por dois roubos majorados, dois portes ilegais de armas de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores.

Uma das vítimas de um dos assaltos foi um delegado aposentado da Polícia Civil. Duas testemunhas compareceram. Outra testemunha não foi por ter ido ao velório da prima, a adolescente assassinada em Forquilhinha, e uma quarta testemunha desistiu. Por conta da ausência da testemunha e insistência da defesa em ouvi-la, foi marcada outra sessão para o dia 31, às 16h30min.

Caso todos compareçam, o réu então será ouvido. O delegado e a esposa, que também foi rendida, e dois policiais civis já foram ouvidos na primeira audiência no mês passado.