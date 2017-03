Justiça mantém prisão para réus da "Bye Bye, Brasil"

Talise Freitas

O juiz Fernando Dal Bó Martins, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Içara, negou o pedido de revogação de prisão preventiva de dois réus da terceira etapa da operação "Bye Bye, Brasil", desencadeada pela Polícia Federal (PF) de Criciúma no ano passado com o objetivo de desarticular um esquema de falsificação de documentos, incluindo público, para obtenção do visto para o exterior. O pedido foi formulado pela defesa dos réus Jair Perez Raupp, de 46 anos, e José de Oliveira, 45 anos, que está foragido.

"Em reanálise do conjunto probatório produzido até o presente momento processual, vejo que não sobreveio modificação relevante nos fundamentos fáticos que serviram de base às decisões anteriores, aqui compreendidas a decisão que decretou a prisão cautelar dos réus e as sucessivas decisões que as mantiveram", observou o magistrado.

"Consoante já consignado, o conjunto probatório aponta que há fortes indícios de que os réus José e Jair dedicavam-se profissionalmente à prática de falsificação de documentos para obtenção de vistos, com grande probabilidade de que compunham organização criminosa voltada a essa prática ilícita, crimes estes que, dada a forma reiterada com que aparentemente eram praticados, são de grande potencial lesivo", completa o juiz na decisão.

"Diante desse contexto, como já mencionado, a prisão de ambos se mostra necessária, pois, em liberdade, os réus José e Jair colocariam em risco concreto a fé pública depositada em documentos públicos e privados. Em última análise, os réus colocariam em risco a segurança dos negócios jurídicos em geral, notadamente a legitimidade dos atos estatais, no Brasil e no exterior, com especial ênfase aos atos de Estados estrangeiros consistentes em autorização para ingresso no território dos respectivos países", concluiu.

Além da dupla que teve a prisão preventiva mantida pelo magistrado, são mais três réus que respondem ao mesmo processo: Ronaldo Oscar da Rosa, 53 anos, que segue preso, Giliard da Silva Teixeira e Kelly Studzinski de Oliveira, que respondem em liberdade. A instrução criminal já foi encerrada, somente restando o conteúdo das cartas precatórias emitidas para testemunhas residentes em outras comarcas. Após a chegada, acusação e defesa terão cinco dias para formularem as alegações finais, voltando o processo concluso para análise do juiz para proferir a sentença.

Preso ao

entregar TCC

Jair foi preso dias depois de a operação ser deflagrada, quando se dirigia a uma universidade para entregar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Direito. Ele é reincidente na prática da falsificação de documentos, sendo, inclusive, já condenado judicialmente, assim como José de Oliveira, apontando como o chefe da quadrilha na época, chamada de "Máfia da Imigração", há mais de uma década.

Eles foram presos nas duas primeiras etapas da Operação "Bye Bye, Brasil", da PF, em 2005 e 2006, respectivamente, e na operação "Imigração", do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Criciúma, que deu subsídios para a terceira etapa da "Bye Bye, Brasil".

Já Ronaldo foi preso no dia em que a operação foi deflagrada em Balneário Rincão. Ele já havia sido flagrado pela Polícia Civil carioca, também pelo crime de falsificação de documento, meses antes no Consulado Americano no Rio de Janeiro. Ronaldo acompanhava um casal de "clientes" que solicitou o visto com documentos falsos, como declaração de imposto de renda e contracheques, para tentar comprovar que tinha renda superior a verdadeira. Eles pagaram cada um, R$ 4 mil para os documentos falsificados.

Estados Unidos

e Canadá

A terceira etapa da "Bye Bye, Brasil" começou em novembro de 2015, devido ao encaminhamento de documentos apreendidos pelo Gaeco em 2011 no Consulado dos Estados Unidos da América (EUA) e também pela Polícia Civil de Içara, que realizou apreensões de documentos falsos. Os vistos eram para ingresso, não somente nos EUA, como também no Canadá, porém neste país em menor quantidade.

Segundo a investigação, ao menos 12 moradores locais foram barrados no consulado norte-americano em posse dos documentos falsos que saíam da região. Era cobrado um valor de R$ 2 mil a R$ 5 mil por pessoa pelas falsificações. Os documentos falsificados, visando indicar que o interessado tinha um maior poder aquisitivo do que o real, geralmente eram holerites de pagamento de salários, contratos sociais de empresas e declarações de imposto de renda.