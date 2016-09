Justiça indefere liminar para aumento de efetivo nas delegacias

Talise Freitas

A liminar da ação civil pública ajuizada pelo promotor da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma, Jadson Javel Teixeira, com o objetivo de que o Estado adequasse o quadro de efetivo nas delegacias da comarca (Criciúma, Treviso, Siderópolis e Nova Veneza), foi indeferido pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda de Criciúma, Pedro Aujor Furtado Júnior. Conforme os autos processuais, notificado, o Estado prestou informações alegando que a pretensão do Ministério Público (MP) afronta o princípio da separação dos poderes, não podendo o Poder Judiciário deliberar sobre contratação/lotação de servidores pelo Poder Executivo, bem como viola o princípio da igualdade, ao privilegiar uma região em detrimento de outra. Rebateu ainda a existência dos requisitos para concessão da liminar e a possibilidade de fixação de multa, requerendo o indeferimento da medida liminar pugnada.

"Inicialmente, este juízo não ignora a deficiência, tanto na estrutura quanto na mão de obra, da segurança pública, não só nesta Comarca de Criciúma e no Estado de Santa Catarina, mas no país como todo. Este juízo também não é indiferente ao anseio de toda sociedade por mais segurança, intento que necessariamente passa pelo acréscimo e qualificação dos servidores lotados na Secretaria de Segurança Pública. Contudo, a par da nobre intenção do MP em copelir o Executivo Estadual a proporcionar mais servidores à área de segurança pública, tal medida esbarra na intangível garantia constitucional de separação dos poderes", constou o magistrado.

O juiz ainda anotou em decisão que, "ao menos em um juízo sumário, não é possível vislumbrar desídia do Estado de Santa Catarina, em especial pela recente realização de concurso público para aumento do efetivo da Polícia Civil, já em fase final. Pode até não ser o suficiente para suprir a demanda hoje existente, mas é o quanto basta para reconhecer que o poder público não está inerte. Poderia haver intervenção do Poder Judiciário se o direito assegurado à sociedade (in casu a segurança pública) não estivesse sendo prestado pelo ente responsável, o que não é o caso dos autos. Se não é a ideal, também não é inexistente", anotou o magistrado exemplificando nos autos outras decisões semelhantes por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), dentre elas uma decisão sobre o efetivo da Polícia Militar de Lauro Müller.

A decisão judicial iniciou explicando que a ação civil pública, com pedido liminar, ajuizada pelo MP em desfavor do Estado, identificou por meio de inquérito civil um déficit no quadro de pessoal da Polícia Civil da comarca, acarretando, dentre outros malefícios à sociedade, morosidade nas investigações, que muitas vezes não eram sequer concluídas exatamente por não haver mão de obra suficiente para o montante de trabalho existente. Aduziu que o número de servidores nomeados no último concurso não é suficiente para suprir a deficiência de delegados e agentes, requerendo o deferimento de medida liminar para determinar ao Estado, que, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, efetivasse a lotação de, no mínimo, três delegados e 40 agentes designando-os para exercer suas funções nas delegacias da comarca, sob pena de multa.