Justiça determina encaminhamento de adolescente ao Lar Azul

Francine Ferreira

A Vara da Infância e da Juventude de Criciúma determinou que seja encaminhado ao Lar Azul o adolescente, de 16 anos, que costuma pedir esmolas em uma sinaleira do Bairro Pinheirinho, em Criciúma. Ele ficou mais conhecido na cidade após sua imagem ser repassada por redes sociais. De acordo com o secretário de Assistência Social, Paulo César Bittencourt, a pasta recebeu a decisão ontem, com uma exigência de que o município contrate um profissional terapêutico para fazer o acompanhamento do caso e do menor.

“Vamos contratar essa pessoa e, em seguida, ela irá acompanhada de um Oficial de Justiça e do Conselho Tutelar na busca pelo menino. Diferente do que muitos falaram, temos vagas sobrando no Lar Azul, e o encaminharemos para lá com a esperança que permaneça no local”, completa.