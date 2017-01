Justiça decreta prisão de lideranças do PGC

Talise Freitas

Quatro lideranças da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC) de Criciúma tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. A informação é do coordenador da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da cidade, delegado André Milanese, responsável pela investigação de um homicídio com requintes de crueldade, no fim de 2015, que teve envolvimento do grupo criminoso. "Os quatro já estavam presos por outros motivos, mas a investigação da DIC comprovou que eles orquestraram o homicídio da vítima por ela não ser da facção", explica a autoridade policial. Um adolescente também teve participação no assassinato.

André Renato Inácio, vulgo Renatinho, de 31 anos, foi baleado e teve o corpo ainda queimado dentro do porta-malas de um veículo Ômega, furtado dias antes em Cocal do Sul, na noite de 6 de dezembro de 2015, no Bairro Cristo Redentor. Os restos mortais dele foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) após mais de um mês, devido à identificação somente possível por exame de DNA. A morte de Renatinho foi em meio à onda histórica de assassinatos em Criciúma, sendo a 60ª morte naquele ano na cidade.

Ficha

criminal

Os envolvidos, todos já presos, são bastante conhecidos da área policial e considerados de alta periculosidade, sendo Silvano da Silva, Navarro Larri Vanolli, Gilberto Nunes Matos e Vanderlei Felizardo. A denúncia já foi aceita pela juíza Paula Botke e Silva, da 1ª Vara Criminal, sendo os acusados réus em ação penal de competência do júri, por tratar-se de crime contra a vida. Gilberto, por exemplo, tem passagens policiais por tráfico de drogas como também por outro homicídio, tendo como vítima um adolescente de 16 anos também em 2015 e no Bairro Cristo Redentor.

Já Navarro foi detido pela Polícia Militar na noite de domingo em um bar, com uma pistola nove milímetros, de uso exclusivo das Forças Armadas. Ele vinha aterrorizando os moradores do Cristo Redentor e ameaçando até de morte quem não contribuísse com o crime ou quem conduzisse o veículo com os faróis acessos após as 22h. É suspeito ainda de envolvimento em atentados contra a PM.

Silvano da Silva, dentre outros processos, responde ainda, em uma só ação penal, por seis crimes, sendo dois roubos majorados (com emprego de arma e concurso de dois ou mais agentes) - um dos crimes na forma tentada -, dois portes ilegais de armas de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores. Em um dos roubos, as vítimas foram um delegado de Polícia Civil aposentado e sua esposa. Silvano vinha sendo investigado pela DIC como sendo uma liderança criminosa na região da "Baixada".