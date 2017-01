Justiça decide júri popular para primeiro caso de feminicídio

Talise Freitas

A juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, Paula Botke e Silva, proferiu sentença de pronúncia determinando que o réu, Willian Madeira Araújo, de 37 anos, seja julgado em júri popular pelo homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e sem chance de defesa à vítima) da companheira. Este é o primeiro caso de feminícidio registrado na cidade desde que a nova lei vigorou.

Conforme os autos, ele e a vítima, Sirlene Irmão Lúcio, de 34 anos, mantinham união estável por aproximadamente dez anos. Contudo, a relação tornou-se conflituosa e a vítima vinha sofrendo ameaças de morte e agressões físicas. De acordo com a denúncia, no último dia 6 de setembro, por volta das 18h, na Rodovia Leonardo Bialeck, em frente à igreja do Bairro Linha Batista, o acusado, conduzindo o automóvel Sandero, com a vítima como caroneira, após desferir inúmeros socos em seu rosto e no nariz, empurrou-a para fora do veículo. Sirlene não resistiu e morreu cerca de um mês depois no hospital devido ao traumatismo craniano.

A Defensoria Pública apresentou alegações finais em que argumentou, em resumo, a inexistência de provas a respeito da prática do crime doloso contra a vida, requerendo, a impronúncia ou, sucessivamente, a desclassificação da conduta ao réu atribuída para o crime de lesão corporal seguido de morte. E, na sequência, encerrou requerendo o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em depoimento, o réu negou ter jogado a vítima do veículo, alegando que estavam discutindo dentro do carro e em determinado momento falou para ela que não queria continuar o relacionamento em razão das brigas, ocasião em que, segundo ele, Sirlene teria se jogado do carro em movimento. Porém testemunhas afirmaram tê-lo visto jogando a mulher do carro, como ainda notaram que ele, parecendo drogado, não mostrou preocupação em acionar socorro, bem como com o estado de saúde da vítima, fugindo do local, porém acabou sendo detido em seguida.