Justiça aceita denúncia e latrocida vira réu

Talise Freitas

O juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá, Guilherme Mattei Borsoi, aceitou a denúncia do promotor Gabriel Ricardo Zanon Meyer, da 4ª Promotoria de Justiça, contra Márcio dos Santos Salgado, de 30 anos, autor confesso do latrocínio que tirou a vida de uma jovem universitária, em Balneário Arroio do Silva. Com a formalização judicial, Márcio agora é réu pelo roubo com morte.

Ele terá dez dias para, por meio do defensor, emitir a defesa prévia acerca da acusação à Justiça. Em seguida, o magistrado marca então a primeira audiência de instrução e julgamento do caso, onde serão ouvidas as testemunhas, de defesa e de acusação, assim como o réu, que será interrogado.

Márcio está recluso em cela separada dos demais detentos na Penitenciária Sul, em Criciúma. Ele cumpre medida disciplinar por ter tentado matar um colega de cela no Presídio Regional de Araranguá dias depois de ser preso pelo latrocínio. Ele confessou ter cravado a ponta de uma escova de dente, afiada de forma artesanal, no pescoço do detento. A motivação do crime estaria relacionada à disputa entre facções rivais.

Por este caso no sistema prisional, Márcio já é réu por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em relação ao roubo com morte, a vítima foi Francine da Silva Peres, de 21 anos. O crime foi registrado no fim da tarde de 16 de maio, quando ele invadiu uma casa, no Bairro Erechim, e matou a facadas a jovem. A vítima sofreu quatro golpes no pescoço e veio a óbito ainda no local.

Diversas passagens

criminais

Além do assalto que resultou na morte de Francine, surpreendida após sair do banho, no banheiro da casa da tia, e que teria destino a faculdade em Criciúma, onde cursava Fisioterapia, na Unesc, o latrocida confessou mais um crime consumado contra a vida. Trata-se do homicídio de Joelci João Inácio, de 50 anos, por dívida de drogas, ocorrido dois dias antes do roubo com morte.

Francine trabalhava na Prefeitura do Arroio do Silva, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e tinha um filho de dois anos. Márcio já tem diversas passagens policiais, dentre elas por dois homicídios, roubos e porte ilegal de arma. Após esfaquear a jovem, ele roubou a pasta com materiais do curso da vítima, relógio, celular e um secador de cabelo. O autor confesso, natural de Santo Antônio das Missões (RS), estava há dois meses na cidade praticando furtos.

Márcio afirmou que invadiu a casa em fuga após cometer um furto mediante arrombamento, sendo perseguido, e que matou "a moça porque ela não obedeceu ao pedido de ficar calada".

A tia e a prima de Francine chegaram a casa minutos depois e ainda se depararam com o criminoso, que deu a mesma ordem a elas, fugindo em seguida. Márcio foi preso em flagrante, na área central do Arroio, pela Polícia Militar, em posse da arma usada no crime, uma faca de cozinha e os produtos roubados.