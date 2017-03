Justiça aceita denúncia e incendiário vira réu

Talise Freitas

A juíza Débora Driwin Rieger Zanini, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) oferecida contra Alan Douglas de Assis Cipriano, de 20 anos, autor confesso de um incêndio a ônibus no mês passado, no loteamento Vida Nova, no Bairro Ana Maria. Com o procedimento do MP recebido judicialmente, o então denunciado agora é réu.

Ele terá, por meio da defesa, dez dias para apresentar resposta à acusação após ser notificado. Depois, a primeira audiência de instrução e julgamento será agendada para ouvir testemunhas, de defesa e de acusação, e ser realizado o interrogatório do réu. Alan segue recluso no Presídio Santa Augusta.

Ele foi denunciado pelo titular da 2ª Promotoria de Justiça, promotor Ricardo Figueiredo Coelho Leal, por incêndio criminoso, porte ilegal de arma, corrupção de menores e atentado contra segurança de meio de transporte.

Foram quatro envolvidos na ação criminosa, sendo que um adolescente de 17 anos foi identificado e já teve o pedido de internação representado pela Polícia Civil. A autoria dos outros dois envolvidos não foi identificada. A denúncia também concluiu que o atentado não teve qualquer relação com facção criminosa, sendo represália à prisão de um traficante efetuada pela Polícia Militar um dia antes no Bairro Cristo Redentor, comunidade vizinha.

Alan foi preso três dias depois, ao procurar o Hospital São José devido às graves queimaduras que sofreu por conta do incêndio, na região da cabeça e braço. Ele foi reconhecido por foto pelo motorista rendido como sendo um dos incendiários que portava um revólver, arma que deixou cair dentro do ônibus, encontrada destruída pelo fogo durante perícia no veículo.